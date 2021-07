El Gobierno Nacional dispuso una ampliación progresiva del cupo de pasajeros que pueden ingresar al país, por lo que se dejará atrás el número de 600 por día y se pasará a 5.200 plazas por semana, lo que representa unas 742 personas diarias.

A partir de este sábado, se realizará la apertura de 5200 plazas para la semana del 10 al 16 de julio; de 6.300 para la semana del 17 al 23 de julio; y por último, 7.000 para las semanas del 24 al 30 de julio y del 31 de julio al 6 de agosto. Sobre a los buques, se fijó el cupo de dos por semana y con un aforo de hasta el 50 por ciento. También se permitirá el ingreso desde Uruguay de dos buques de pasajeros semanales, con aforo de hasta el 50 por ciento de su capacidad.

En un marco de pandemia y ante la necesidad de evitar la entrada de variantes de coronavirus que no tienen circulación comunitaria en el país, como la Delta, el Gobierno nacional recomendó “a todos los argentinos y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo”, indicaron fuentes oficiales. Esta recomendación busca también “evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas”, añadieron.

Con el nuevo DNU, que tendrá vigencia hasta el 6 de agosto, las fronteras continúan cerradas al turismo y todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de esparcimiento no podrá hacerlo. Además, permanecerán suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Brasil, India y países africanos.

Por otro lado, quienes regresen del exterior están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen. La estadía en los lugares de aislamiento estará a cargo del pasajero.

Además, se especificó que todos deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina así como otro al llegar al país y otro testeo al séptimo día de ingreso. Asimismo, el viajero deberá declarar los lugares en donde estuvo en los 14 días previos al reingreso al país. Quienes resulten negativos, deberán cumplir con el aislamiento en los lugares que dispongan los gobiernos provinciales y de la CABA y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo.

Por último, continuarán suspendidos los viajes internacionales grupales, de egresados y egresadas, jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de actividades recreativas y sociales, en forma genérica.