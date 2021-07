La agenda completa con día y horario de la participación de los argentinos. El 23 de julio se iniciará la cita deportiva más importante del planeta y la delegación argentina estará compuesta por 179 atletas. Sólo resta una semana para el inicio de los Juegos Olímpicos. La cita deportiva más importante del planeta tendrá su disparo de largada el viernes 23 de julio desde las 8:00 de Argentina con la ceremonia de apertura que se llevará a cabo en el renovado estadio Olímpico de Tokio. Luego de la postergación del año pasado, la capital de Japón albergará la edición número 32 de un evento que paralizará al mundo durante dos semanas y tendrá a 179 deportistas albicelestes buscando una medalla.

AGENDA DE LOS ARGENTINOS

• JUEVES 22 DE JULIO

Fútbol masculino: Argentina vs. Australia (7.30)

• VIERNES 23 DE JULIO

Ceremonia de apertura (8.00)

Tiro: Fernanda Russo / clasificación carabina 10m (20.30)

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes y Gastón Alto / fase preliminar (21.00)

Beach vóley masculino: Julián Azaad y Nicolás Capogrosso vs Alison/Alvaro F. (BRA) (22.00)

Handball masculino: Argentina vs. Francia (22.40)

Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero (22.50)

Beach vóley femenino: Ana Gallay y Fernanda Pereyra vs Agata/Duda (BRA) (23.00)

Judo femenino: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg (23.00)

Taekwondo masculino: Lucas Guzmán / Ronda 16 -58kg (23.00)

Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda (23.00)

Boxeo: Mirco Cuellar – preliminares peso pluma (23.00)

Pignatiello, una de las grandes esperanzas del deporte argentino

SÁBADO 24 DE JULIO

Hockey masculino: Argentina vs. España (0.15)

Vóley masculino: Argentina vs. Rusia (2.20)

Natación femenina: Virginia Bardach / eliminatorias 400m combinados (7.00)

Natación femenina: Delfina Pignatiello / eliminatorias 400m (8.00)

Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2 (19.00)

Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet (21.00)

Vóley femenino: Argentina vs. Estados Unidos (23.00)

DOMINGO 25 DE JULIO

Vela: Francisco Guaragna (Láser Standard), Lucía Falasca (Láser Radial), Celia Tejerina (RS:X) y Francisco Saubidet (RS:X) / (0.15)

Hockey femenino: Argentina vs. Nueva Zelanda (0.15)

Fútbol masculino: Argentina vs. Egipto (4.30)

Hockey masculino: Argentina vs. Japón (7.00)

Natación femenina: Julia Sebastián / Eliminatorias 100m pecho (7.00)

Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 3 (19.00)

Esgrima femenino: Belén Pérez Maurice / Sable tabla de 64 (21.00)

Tiro: Melisa Gil / Skeet (21.00)

Tiro: Federico Gil / Skeet (22.00)

Rugby seven masculino: Los Pumas vs Australia (22.30)

Handball masculino: Argentina vs. Alemania (22.40)

Boxeo: Francisco Verón / Preliminares peso medio (23.00)