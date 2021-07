Varios jóvenes se filmaron bebiendo y disparando un revólver en el barrio Juan XXIII de Corrientes. Se hizo viral un video en el que se observa a varios sujetos en estado de ebriedad y uno de ellos gatillando al aire con un revólver en este barrio del sur de la ciudad de Corrientes. Las últimas horas se difundió un peligroso video en las redes sociales en el cual se observa a un grupo de sujetos en estado de ebriedad y a uno de ellos gatillando al aire con un arma de fuego que a simple vista sería un revólver. Si bien hasta el momento las autoridades no se han expresado al respecto, la difusión del video podría derivar en la apertura de una causa judicial dado que uno de ellos efectúa disparos con un arma de fuego colocando en riesgo la vida de terceros.

El hecho sucedió en la zona sur de la capital de Corrientes y los involucrados serían “menores” que cometerían una serie de ilícitos por la zona siendo inclusive denunciados por sus vecinos. Una damnificada habría utilizado su red social para comentar: “Nos tienen recansados estos por ser menores no le hacen nada, a mí me entraron a robar dos veces en un mes, fui a hacer la denuncia y nadie hizo nada, viven robando a los más vulnerables en la calle”, aseguró atemorizada.

Radio Dos

Face: Roberto Zorrilla

