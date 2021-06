Boca Unidos vuelve al ruedo en su visita a Juventud Unida en Gualeguaychú. Atrás quedaron el coronavirus y el confinamiento, es tiempo del regreso para el aurirrojo correntino. Esta tarde, desde las 15:30 se presentará en el estadio “Los Eucaliptus” para enfrentar al dueño de casa. Los dirigidos por Alfredo Grelak necesitan ganar para prenderse arriba. Tuvo que pasar un mes y un día para que Boca Unidos vuelva a la competencia en el Torneo Federal A de fútbol. Será hoy, desde las 15:30 en Gualeguaychú, donde lo espera el local Juventud Unida para jugar en el marco de la octava fecha de la Zona B del certamen, con arbitraje del tandilense Lucas Ariel Novelli Sanz. Fueron muchas las cosas por las que pasó el equipo correntino. Hoy parece lejano su último juego por el torneo ante Sportivo Las Parejas, en el que salió con una formación integrada por mayoría de jugadores juveniles como consecuencia de la gran cantidad de casos de Covid19 que se registraron en el plantel.

Eran tiempos en que la segunda ola del coronavirus comenzaba a pegar fuerte en el país, porque no solamente Boca Unidos se vio afectado por el virus, sino que también varios clubes de la categoría tuvieron a un número importante de infectados, entre ellos Juventud Unida. En su momento, un dirigente del club expresó que no llegaban a completar “once jugadores para poner en cancha”. Todo ello se daba en la previa del partido que, por esas cosas del fixture, lo cruzaba con el equipo de Las Parejas.

El virus no sabe de límites, ya que después de jugar en Corrientes, también hubo un número importante de jugadores afectados por el Covid19. El fútbol en tiempos de pandemia, así va sobrellevando cada club la situación.

Después vinieron el confinamiento dispuesto por el Gobierno Nacional y la llegada del nuevo DNU, que ayudó en gran medida a Boca Unidos, ya que a la fecha libre que tenía, le sumó los días de parate; y por último, la espera que hizo el Consejo Federal para definir el día en que se iba a jugar la octava fecha. En ese interín, muchas especulaciones se hicieron en cuanto a cuándo se cruzarían Juventud Unida y Boca Unidos, teniendo en cuenta las restricciones que existían para circular dentro del territorio nacional, principalmente los fines de semana. Pero la llegada del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, trajo consigo que el fútbol vuelva a sus días habituales del fin de semana: sábado o domingo.

LESIONADOS Y BAJAS

Todo esto se podría decir que pasó en un mes y un día, el tiempo que transcurrió en Boca Unidos desde aquel empate en uno ante Las Parejas hasta el partido de hoy frente a Juventud Unida, para el cual Grelak volverá a disponer de casi todo su potencial, con la excepción de Martín Peralta y Lautaro Larrazabal, que están en proceso de recuperación tras las operaciones a las que fueron sometidos por distintas lesiones.

En el parate, se confirmó la partida de Nicolás Marotta, que dejó el “aurirrojo” para jugar en Binacional de Perú.

Por el lado de Juventud Unida, viene de perder ante Sportivo Las Parejas por 1 a 0, resultado que dejó al “decano” en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona B. Los entrerrianos suman tan sólo dos unidades, producto de los empates en casa, ante Central Norte de Salta 3 a 3, y ante Racing de Córdoba, que según la prensa local fue el mejor partido de Juventud en el torneo. Con una estadística de 4 goles a favor y 14 en contra. Son números que marcan una anemia ofensiva importante y una flaqueza defensiva preocupante, pese a los cambios de nombres y posiciones. Quizás sea tiempo de apostar un poco más a los juveniles, darles rodaje, que vayan acumulando experiencia para lo que viene, dicen colegas de aquella ciudad.