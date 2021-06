Un micro de pasajeros volcó en la Ruta 2 a la altura de Chascomús. Dejó al menos dos muertos y varios heridos. El ómnibus de dos pisos había salido de Miramar y circulaba hacia la ciudad de Buenos Aires. El micro de dos pisos de la Empresa Plusmar volcó en el kilómetro 134 de la Ruta 2, a la altura de Chascomús, durante la madrugada de hoy. El vehículo había salido de la ciudad de Miramar y circulaba hacia la ciudad de Buenos Aires. Según pudo confirmarse se registraron al menos dos muertos -una mujer y un hombre mayores de edad aún no identificados- y cerca de 40 heridos. El vuelco ocurrió a las 4:10. De acuerdo a las primeras informaciones sobre el siniestro, el Interno 955 de Plusmar -45 pasajeros además de los dos choferes- habría atravesado el cantero central, en una maniobra que aún no fue esclarecida, y quedó volcado más allá del carril contrario, en la banquina mano a la Costa Atlántica.

En el lugar trabajan el SAME, bomberos de Chascomús y Lezama y Policía Científica. Varias personas están siendo trasladadas de urgencia a centros de salud cercanos. La empresa Aubasa informó que por el siniestro hay un corte total en el kilómetro 133,5 y se realiza el desvío por contracarril en sentido CABA desde el kilómetro 134 al 132. “Cuando llegamos nos encontramos con cerca de 20 personas ya afuera, dos personas fallecidas en el micro y lo que estuvimos sacando que estaban con contusiones o golpes los trasladamos hacia el UPA de Lezama. El resto, unas 39 personas, hacia Chascomús, de las cuales al menos 20 estaban caminando alrededor del micro”, señaló José Luis Barzato, integrante del cuerpo de bombero de Chascomús.

“Los choferes no deberían haber tenido mucho más que una contusión porque cuando llegamos ya estaban los dos dentro del patrullero”, agregó el hombre, en comunicación con Radio Delta, y aseguró que en el momento que se acercaron para asistir a las víctimas, no había niebla o viento que indicara un motivo por el cual se produjo el accidente, aunque, aclaró, el tiempo en ese lugar es cambiante. “Había varios menores con sus padres, vi una nena muy asustada. Hay que pensar que es gente que venía durmiendo seguramente y de repente se encuentra en el campo, con frío, probablemente desabrigados, porque van con calefacción y sus cosas quedaron adentro”, indicó Barzato.