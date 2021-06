En la previa del Día del Padre, habilitarán las visitas en los cementerios con estricto protocolo. La medida se dispuso desde el jueves 17 al martes 22 de junio, para los cementerios San Juan Bautista y San Isidro de Laguna Brava. Se organizó el ingreso para 20 personas, por turno, cada 45 minutos durante estos días y de 40 personas los fines de semana. De cara al Día del padre, que se conmemora el domingo 20 de junio, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes organizará un sistema de turnos para quienes deseen visitar a sus deudos en nuestros cementerios.

Se organizó un cronograma de 20 personas por turno cada 45 minutos durante todo el mes. Sólo el fin de semana del 19 al 20 de junio, se permitirá el ingreso de 40 personas cada 45 minutos, a fin de dar respuesta a la mayor confluencia de personas. Los horarios establecidos para tal fin serán:

Jueves, viernes, lunes y martes desde las 9:00 a 12:30 y desde las 14:00 a 17:30.

Sábado y domingo desde las 9:00 a 12:30 y desde las 14:00 a 17:30.

El acceso de las personas se realizará por el ingreso principal del Cementerio: en el cementerio San Isidro de Laguna Brava el acceso será por calle 6 de Mayo, mientras que en el San Juan Bautista se utilizará únicamente el acceso principal. En los accesos se verificarán los permisos y se tomará la temperatura además de rociar las manos con alcohol, se registrará también a todos los que ingresen en un listado para tener en cuenta una trazabilidad. Se controlará el uso del tapabocas.

INHUMACIONES

En el caso de las inhumaciones: Toda persona o empresa que deba ingresar al Cementerio, deberá confeccionar su permiso de ingreso, no debiendo superar las 10 personas por servicio. Quedan suspendidos durante estos días los traslados.

Los permisos ya están disponibles a través de la página web

https://ciudaddecorrientes.gov.ar/cementerios

O la línea gratuita del Servicio de Atención al Ciudadano 0800-5555-6864.

“Al igual que el año pasado que nos tocó atravesar esta fecha en plena pandemia y nos obligó a generar un mecanismo para que los vecinos puedan asistir al cementerio de manera cuidada, en este nuevo contexto, en el que estamos en fase 3 por pedido del intendente Tassano, volvemos a implementar el sistema de turnos porque se pudo llevar adelante el año pasado con buena predisposición y todos los cuidados necesarios”, señaló desde Radio Dos el secretario de Coordinación, Hugo Calvano.

TRAMITE WEB O POR EL 0800

Al ingresar al link

https://ciudaddecorrientes.gov.ar/cementerios

el vecino encontrará desplegado un mapa con las diferentes zonas y pabellones como se encuentra distribuido en los cementerios, donde la persona deberá identificar dónde se encuentra ubicado el familiar fallecido. Esa información deberá ser cargada al sistema al momento de solicitar el turno para visitar esa zona específica. El turno se puede descargar en el celular sin necesidad de imprimirlo y será requerido para el ingreso a los cementerios por el personal municipal.

Otra vía para solicitar el ingreso al cementerio es comunicándose al 0800-5555-6864 (línea telefónica gratuita de la Municipalidad) cuyos operadores guiarán a la persona para obtener el turno correspondiente.

PROTOCOLOS

Teniendo en cuenta las medidas que se vienen tomando desde el Municipio ante la pandemia se recuerda que el permiso se otorga considerando que la persona que lo solicita no ha concurrido a aglomeraciones de personas, que no presentó síntomas de dolor de garganta, tos, fiebre; ni ha estado en contacto directo con personas con síntomas relacionados al Covid19.

Se recomienda no concurrir al grupo de riesgo de personas mayores a 60 años, y no concurrir con niños. Se solicita el correcto uso de barbijo o tapaboca obligatorio para circular, y respetar el distanciamiento social sobre todo en las inhumaciones. Evitar la concurrencia con envases descartables y botellas de agua y mantener limpios los espacios colocando los residuos y restos de flores en basureros.

“Apelamos a la responsabilidad individual de los vecinos para de esta manera poder cuidarnos entre todos y, a su vez, los invitamos a observar las obras que se vienen llevando adelante en ambos cementerios que fueron intervenidos hace varios meses para que quienes vayan a visitar a sus deudos puedan hacerlo en un lugar cuidado y revalorizado”, agregó Calvano.