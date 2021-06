No hubo mucho respeto a las restricciones en la noche del viernes que estuvo muy “movida” en Corrientes y dejó 90 personas demoradas por no respetar la Fase 3. Anoche y esta madrugada se realizó un intenso patrullaje y operativos policiales en toda la ciudad, para hacer cumplir las restricciones vigentes. La policía tuvo mucho trabajo y 90 personas fueron demoradas, desempeñando un rol fundamental desde el inicio de la pandemia de Covid19, conteniendo a la población en su circulación y en múltiples tareas vitales para reducir los contagios.

Durante la noche del viernes y madrugada del sábado se desplegaron recursos humanos y técnicos para controlar las aglomeraciones públicas como así también las reuniones sociales, las restricciones vigentes sobre los comercios de distintos rubros durante la Fase 3 que incluye la restricción de circulación para todas aquellas personas que no son trabajadores esenciales o que no se encuentren en emergencia sanitaria.

Hubo 90 personas demorados preventivamente que, haciendo caso omiso a las disposiciones vigentes, deambulaban por las calles, en algunos casos hasta se les sospecha que estuvieran preparándose para cometer algún delito contra la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a la Escuela de Policía dónde fueron examinados por el médico de policía, las autoridades de la comisaría contravencional, realizan los trámites legales pertinentes para aplicarles las sanciones que corresponden a los infractores.