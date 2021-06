Un abusador sexual, preso por no pagar alimentos. Rubén Guillermo Santín, quien le vendió la sucesión de una casa en el barrio Camba Cuá, a Marcelo Laslo, propiedad que extrañamente luego la donaría a Ricardo Colombi, quedó finalmente preso por incumplir con la cuota alimentaria y en rebeldía. Había sido condenado en el año 2018 a dos años de prisión en suspenso por no cumplir con el alimento de su hijo. La Corte provincial ratificó la sentencia en el año 2019. El abogado que lo llevó al banquillo, Carlos Gauna Velar, infelizmente murió de Covid19. Paradójicamente la incomprensible justicia de Corrientes, aún no lo llevó a juicio oral y público por una causa que lleva 13 años cajoneada, donde se lo acusa de abusar sexualmente de su hijo, que por ese entonces tenía 4 años. Posteriormente con otra mujer tuvo otro pequeño, a quien también le realizó vejámenes sexuales. Debe ser el único caso penal en el país, que una persona de esta calaña, no es enjuiciada, y menos aún encarcelado por este aberrante delito. Tamaña protección política e impunidad judicial.