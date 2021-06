Se hizo pasar por una clienta y robó el celular de una panadería. Una de las propietarias de una panadería difundió un video de las cámaras de seguridad y denunció a una mujer que se llevó el teléfono del local. La propietaria de la panadería “El Trigo” ubicada en José Hernández y Mburucuyá, compartió en sus redes sociales un video donde puede verse a una mujer robando un teléfono celular. “Esta señorita si se puede llamarla así, de campera rosada estaba sin celular; parece que no tuvo mejor idea que robar el teléfono nuevo con el que tomamos los pedidos y comunicamos con los clientes en la panadería. No es clienta habitual y no creo que vuelva y que ni se le ocurra aparecer. Esto demuestra el país con buena “gente” que tenemos. Ayúdenme compartiendo, aunque sea que tenga el escrache social por rata inmunda y si, estoy enojada”, expresó en el posteo.

Radio Sudamericana