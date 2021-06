En Itá Ibaté, armaron un asado, duró dos días y terminaron contagiados. Según reportes de periodistas locales, un grupo de 40 personas aproximadamente se habría contagiado de Covid19 tras participar de una fiesta en una estancia que empezó como un simple ‘asadito’ y terminó durando dos días. No descartan que los contagios se hayan dado por la nueva cepa del virus proveniente de Manaos (Brasil). Un grupo de unas 40 personas aproximadamente provocó un brote de contagios en la localidad correntina de Itá Ibaté tras organizar un asado que devino en una fiesta de dos días de duración. Esto ocurrió en una estancia en las afueras de esa localidad, a 7 u 8 kilómetros aproximadamente. “Estamos todavía un poco sorprendidos por la situación. Itá Ibaté estaba sin casos y eso nos ponía muy contentos, pero esta situación nos tomó por sorpresa”, declaró Rafael Villalba periodista de Itá Ibaté desde radio Sudamericana.

También se refirió al seguimiento de esos casos positivos de Covid19. “Preguntamos a Epidemiología de Corrientes si se puede averiguar la trazabilidad de todos estos casos, a lo que respondieron que sí. Aparentemente hubo una fiesta el fin de semana en una estancia a unos 7 u 8 kilómetros de la localidad de Itá Ibaté. Estaría en el departamento de Berón de Astrada, pero los más implicados fueron los habitantes de Itá Ibaté. El evento habría comenzado como un ‘asadito’ pero terminó convirtiéndose en una fiesta de dos días. Habrían participado cerca de 40 personas”, destacó Villalba. No descartó que este nuevo brote se haya producido por una mutación del virus. “Esta no es la cepa común que tenemos en la zona teniendo en cuenta la velocidad con la que estas personas se contagiaron. No sabemos si se trató de la cepa de Manaos o de alguna otra variante del virus”, concluyó Villalba.

Radio Sudamericana