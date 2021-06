Ante Sarmiento de Resistencia por el TFB, triunfazo de Colón en el Cuadrangular de Entre Ríos. El equipo de Corrientes tuvo un gran estreno en el Cuadrangular “D” del Torneo Federal de Básquetbol, donde se quedó con un duelo clave para alimentar su sueño de clasificación ante Sarmiento de Resistencia por 93 a 79. En la ciudad de Gualeguaychú se puso en marcha este martes el Cuadrangular “D” del Torneo Federal de Básquetbol (TFB), correspondiente a los octavos de final, donde Colón de Corrientes consiguió una victoria valiosa ante un rival directo como Sarmiento de Resistencia por 93 a 79. En el elenco capitalino se destacó la labor de Germán Frencia con 20 puntos.

Tras un errático comienzo de ambos, fue Colón el primero que logró una leve ventaja, en parte por el buen segmento de Ramírez Acevedo, quien con dos triples casi consecutivos le dio una leve ventaja al equipo correntino. A Sarmiento le costó mucho entrar en ritmo, con una floja efectividad, incluso cuando tomó tiros fáciles. Sobre el cierre, el Decano ajustó la marca y con ataques rápidos igualó el score (16) tras una bandeja de Pérez Douthat. Parecía que el último minuto sería de los chaqueños, pero un par de errores de manejo más una infracción innecesaria le dio el cierre a Colón que terminó arriba 19 a 16 al finalizar el primer cuarto.

En el segundo episodio, la tónica fue la misma, Ramírez Acevedo metió su tercer triple de la tarde y alejó a Colón. En Sarmiento, el ingreso de Spagnoli le dio el gol que necesitaba, y el “aurirrojo” se mantuvo cerca, pero Colón reaccionó cada vez que Sarmiento se puso cerca. Sobre el cierre, nuevamente los chaqueños entraron y perdieron el cruce con sus rivales, que fue bien aprovechado por los correntinos que volvieron a despegarse para llegar al descanso largo ganando 41 a 30.

En el tercer cuarto, Sarmiento empezó mejor. Se encendió Ávila y el equipo rápidamente achicó diferencias (37-43). Sin embargo, fue un vasito de agua en el desierto. Nuevos errores en el manejo (entre eso, dos salidas erradas en forma infantil) y el gran momento de Frencia en Colón, fueron claves para que los correntinos despeguen rápidamente. Además, Marco Diez primero y Fabricio Spagnoli se fueron expulsados (por faltas técnica y antideportivas), y todo estuvo a pedido de los violetas, que ganaron 31 a 16 el anteúltimo parcial, para llegar arriba con una amplia ventaja de 72 a 46 a los últimos diez minutos del partido.

En el cierre todo parecía cosa juzgada, sobre todo porque Colón estaba 26 puntos arriba. Sequeira le dio minutos a la banca, sentó a sus principales figuras y en ese contexto, Sarmiento ensayó una remontada, de la mano de Ávila y Acosta. A falta de dos minutos y medio por jugar, un triple de Ávila arrimó a los chaqueños a una diferencia de diez (71-81), y encendió alarmas de un lado e ilusiones del otro. Pero un triplazo de Romero volvió a alejar a Colón, que de ahí en más sí, se encaminó con tranquilidad para quedarse con el primer triunfo en este cuadrangular por un claro 93 a 79, ante un Sarmiento desconocido del que se vio en la primera fase del torneo federal de básquetbol.

SÍNTESIS

Colón 93: Ariel Romero 17, Rolando Vallejos 14, Jerónimo Ramírez Acevedo 9, Juan González Nadal 10, Gérman Frencia 20; Leonardo Solís 17, Augusto D´Andrea 3, Pablo Quagliozzi 1, Emilio Vallejos 2, Ayrton Sequeira. DT: Gerson Sequeira.

Sarmiento 79: Marco Diez 5, Martín Pérez 10, Matías Ávila 18, Leonel Rodríguez 11, Facundo Brizuela 8; Matías Acosta 11, Fabricio Spagnoli 7, Nicolás Crausaz 6, Ignacio Encinas 3, Santiago Insaurralde. DT: Eric Rovner.

Progresión: 16-19, 41-30, 72-46, 93-79.

Cancha: Central Entrerriano (Gualeguaychú).

COMO SIGUE

Miércoles 23:

18:00 Sarmiento vs Regatas Uruguay

20:00 Central Entrerriano vs Colón

Jueves 24:

11:30 Colón vs Regatas Uruguay

13:30 Central Entrerriano vs Sarmiento