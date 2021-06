La comuna retoma las clases gratuitas de tenis en el club “Los Teros” bajo estrictos protocolos. A través de la Resolución Nº142/21 la ciudad de Paso de los Libres habilitó esta semana la apertura de gimnasios, grupos de baile, fútbol 5 y actividades deportivas municipales. La comuna libreña retoma las actividades deportivas gratuitas. Las canchas de tenis volvieron a funcionar bajo estricto control sanitario como medida de prevención ante la pandemia por coronavirus. Barbijos, alcohol en gel y distanciamiento social, son algunas de las exigencias del gobierno municipal de Martín Ascúa para que la práctica de tenis retorne.

Las clases se dictan en grupos reducidos, todos los actores que practican o se vinculan al tenis (jugadores, entrenadores, personal de mantenimiento de canchas, director de deporte) son responsables del cumplimiento del protocolo, salvaguardar su cumplimiento y aplicación en cada clase. La Dirección de Deporte a cargo del profesor Gonzalo Álvarez insiste en la voluntad y responsabilidad de todos quienes asisten a las clases deben ser conscientes y cumplir con el protocolo a rajatabla para cuidarnos entre todos.

Medidas vigentes para practicar tenis:

• El tenis respeta naturalmente la distancia recomendada por los Organismos de la Salud bajo la situación particular de la enfermedad COVID 19.

• La práctica de tenis se lleva adelante en el club “Los Teros” (ámbito abierto).

• No existe el roce ni el mínimo contacto entre quienes lo practican.

• La práctica se desarrolla sin público presente, ni aglomeración de personas, salvo las que se encuentran en cancha.

• El saludo característico de “darse la mano” al finalizar la práctica bajo estas circunstancias, fue reemplazado por nuevas modalidades (por ejemplo, “chocar las raquetas”).

• Correcta desinfección del material personal de juego y de cualquier otro material auxiliar (bancos, sillas, etc.).

• Uso individual y personal de alcohol en gel durante la práctica.