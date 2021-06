Impugnan elecciones, mientras otros saltan de un bando a otro. El Frente de Todos se presentó formalmente ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo la nulidad de las elecciones provinciales convocadas para el domingo 29 de agosto por el gobierno local. El ex gobernador, Raúl Rolando Romero Feris, líder del Partido Nuevo, aliado del radicalismo, sorprendió al declarar que no son convenientes los comicios en esa fecha, por el riesgo que implica votar en pandemia. La proximidad del acto electoral, ya provocó el segundo salto ornamental. El partido FE, surgido de la UATRE, acordó con el Justicialismo, luego de haber integrado ECO-Cambiemos. Días atrás el opositor Víctor Cemborain de Cambio Solidario, realizó una pirueta partidaria, para caer en el regazo de su hasta no hace mucho, archienemigo Ricardo Colombi. Sin dudas, la política es el arte de lo imposible.