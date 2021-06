Los postulantes afirman que no hay avances en el proceso de selección. A siete meses de la renuncia de César Vallejos Tressens, la Defensoría del Pueblo continúa acéfala. A pesar de haberse cumplido el año pasado las instancias del examen y el coloquio, no se avanzó en la designación. La falta de acuerdo en la Legislatura ante negociaciones electorales sería la causa principal. En noviembre del 2020 venció el mandato de Tressens y a pesar que se inició el concurso para su reemplazo, cumpliendo con la instancia de examen y coloquio, todavía no se logró consenso en la Legislatura para avanzar en la designación del nuevo funcionario provincial.

Tal como lo habían anticipado el año pasado algunos legisladores, y dada la falta de proclamación del nuevo defensor del Pueblo, todo parecería indicar que el cargo forma parte de las negociaciones electorales que terminarán de definirse el 10 de julio con la inscripción de los candidatos a cubrir las bancas tanto en el Senado como en Diputados. César Vallejos Tressens dejó el cargo el 13 noviembre del 2020 ante el vencimiento de su mandato y la falta de consenso en la Legislatura o la incorporación del cargo vacante a las negociaciones políticas en vistas de las elecciones, conlleva que la Defensoría del Pueblo esté acéfala hace siete meses, tiempo récord si se considerara que Tressens asumió en noviembre del 2015, luego que permaneciera acéfala durante dos meses por el vencimiento del cargo de Miguel Alegre. A Tressens lo acompañaban como adjuntos Carlos Alonso de Encuentro Liberal, y Francisco Brambilla del Partido Justicialista.

Si bien la pandemia complicó los plazos y demoró las instancias de selección el año pasado, también se debe mencionar que este año la Cámara de Diputados realizó seis sesiones ordinarias y el Senado también se reunió en el recinto en varias oportunidades, por lo que la falta de consenso y las negociaciones políticas parecerían justificar la acefalía en la Defensoría del Pueblo.

En este contexto varios postulantes al cargo no tenían información sobre el avance en la designación. “Todos están ocupados con el tema de las elecciones, y seguro se va a conocer el nombre luego que se conozca la grilla de candidatos para los comicios legislativos”, indicó uno de los postulantes al cargo de defensor del Pueblo.

SELECCIÓN

La comisión bicameral de designación del defensor del Pueblo llamó a concurso para cubrir el cargo a comienzo del mes de octubre del 2020 y el 5 de noviembre se tomó examen de oposición a los postulantes al cargo. Se realizó en forma escrita en el recinto de sesiones de la Legislatura provincial, siguiendo el protocolo por Covid19. De los 19 postulantes inscriptos se presentaron 18, quienes rindieron el examen correspondiente y aprobaron 13. El 10 de diciembre se presentaron al coloquio 12 postulantes, quienes todavía aguardan el resultado de la evaluación de las entrevistas que mantuvieron con los legisladores. El 13 de noviembre venció el mandato de César Vallejos Tressens y quedó vacante el puesto de defensor del Pueblo.

POSTULANTES

Tras las instancias de examen y coloquio, quedan en carrera José Fernández Affur, el doctor Carlos Casella, el dirigente peronista Antonio Haedo, María Fernanda Roma, Juan Francisco Brambilla, la excandidata a Legisladora por el Partido Popular Carla Vallone, Octavio Roberto Panozzo, Leonardo Francisco Otarán, Jessica Natalia Romero, Gabriela Cecilia Ayala y Patricia Gabriela Saravia, algunos de los cuales en este periodo electoral recorren la provincia con múltiples actividades acotadas por la pandemia del coronavirus.

La Comisión Bicameral está integrada por los senadores provinciales Rubén Bassi (PJ), Noel Breard (UCR), Ricardo Colombi (UCR), Diógenes González (UCR) y Carolina Martínez Llano (PJ), y los diputados Horacio Mórtola (PJ), Lucía Centurión (ELi), Eduardo Vischi (UCR), Albana Rotela Cañete (PP) y Lorena Lazaroff Puchiarello (PRO). Dentro de los treinta días de ser notificada la propuesta formulada por la Comisión Bicameral, ambas cámaras votarán la designación del candidato con la mayoría prescripta por el artículo 139° de la Constitución Provincial. De no lograrse la mayoría requerida, la Comisión Bicameral deberá iniciar un nuevo proceso de selección.

NORMATIVA

De acuerdo a la Constitución de Corrientes y la Ley 5.888 que crea la Defensoría del Pueblo, el ombudsman es designado por el Poder Legislativo con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total de los miembros de cada una de las Cámaras y solo puede ser removido por juicio político. El nombramiento del Defensor del Pueblo se instrumenta en resolución conjunta suscrita por los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados. El defensor del Pueblo goza de iguales inmunidades y prerrogativas que tienen los legisladores provinciales. Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados judiciales. La duración del mandato del defensor del Pueblo será de cinco años, pudiendo ser reelecto una sola vez.

El defensor y sus adjuntos cobran el mismo salario que un legislador provincial y, entre sus funciones, se puede mencionar la promoción y protección de los derechos humanos y demás derechos e intereses de incidencia colectiva y difusa, tutelados por el ordenamiento jurídico, ante hechos, actos u omisiones de todo poder, ente y órgano público, entre otros.

