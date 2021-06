A partir de las 8:00 se reanudó el juicio por el femicidio de Tamara Zalazar. En el Tribunal Oral Penal N°1 continúa la ronda de testimoniales en el juicio oral y público a Raúl Alberto Escalante (41), único imputado por el femicidio de Tamara (19). Están citadas para brindar sus testimonios dos hermanas de la víctima, una cuñada y una tía. Además, Miriam Lorena Arregín, expareja de Escalante. En la audiencia anterior, expusieron Ramón Zalazar y Jorgelina Romero, los padres de Tamara. Además, María del Carmen Ramírez, una mujer integrante del grupo familiar. El Tribunal Oral Penal Nº1 está presidido por el doctor Juan José Cochia, secundado por los vocales doctores Ariel Azcona y Román Facundo Esquivel. En el Ministerio Público se desempeña la doctora Sonia Meza y en la querella el doctor Hermindo González.

La causa está caratulada como “Escalante, Raúl Alberto p/sup. homicidio agravado mediando violencia de género. Víctima: Zalazar Tamara Yaquelín -Lomas de González TOP N°1: 10980. PEX 141978/16”. Tamara salió de su casa en enero de 2016. Fue hasta un kiosco a comprar una tarjeta de recarga para celular. No regresó. La hallaron el miércoles 13, a las 10:30 en la ruta provincial N°5. Al avanzar la investigación detuvieron a Escalante. La semana pasada el acusado admitió que mantuvo una relación con Tamara y estuvo con ella ese día, pero no hizo referencia sobre el destino de la joven. No permitió que lo interroguen.

