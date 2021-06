En Corrientes, los docentes se manifestaron en contra de la presencialidad en las aulas. La convocatoria fue realizada por un grupo docente que no quiere asistir a las instituciones escolares porque “no están dadas las condiciones”, aseguraron. Un grupo de docentes se manifestó frente al Ministerio de Educación y en la plaza 25 de mayo este lunes en contra de la vuelta a la presencialidad en las aulas en Corrientes. El pedido llegó debido a la decisión del gobernador Valdés para retornar las clases presenciales con todos los protocolos sanitarios debidamente conocidos y como se venían realizando hasta antes del inicio de las restricciones.

“Junto al comité de crisis decidimos la vuelta a la presencialidad segura y cuidada en toda la provincia. Combinando clases presenciales y virtuales, dividiremos los grupos de alumnos en burbujas que alternarán cada 15 días. La medida alcanza a todos los niveles”, informó el mandatario a través de Twitter. “Los docentes pretendemos continuar en la virtualidad, pero no en la presencialidad, ya que notamos que en los colegios no están dadas las condiciones para realizar las actividades escolares, estamos poniendo en riesgo el contagio de todos”, dijo un docente que protestaba en el lugar. Y concluyó: “En este momento creemos que es riesgoso para la sociedad, tenemos que evitar los contagios de coronavirus”.

