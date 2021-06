En el derrumbe en Miami, se desvanecen las esperanzas de hallar con vida al médico correntino y a su familia. Allegados al médico correntino Andrés Galfrascoli en Miami muestran a cada medio de comunicación la imagen de él y su familia. Galfrascoli de 45 años; su pareja Fabián Núñez de 55, y la hija de ambos, Sofía de 6, siguen sin ser localizados. Parientes y amigos de las personas desaparecidas esperan en el centro de reunificación familiar. Es a cinco cuadras del edificio que se desplomó. Hay psicólogos, policías y funcionarios. Hay argentinos que no aparecen.

Junto a otras personas, está en el centro de reunificación familiar, donde aguardan información de los desaparecidos por el derrumbe de la Champlain Tower South, el edificio de 12 pisos que colapsó en la madrugada del jueves en Surfsde, cerca de Miami Beach. “Ellos estuvieron dos meses y medio parando en la casa de una amiga. Vinieron escapando de la pandemia en Argentina y decidieron extender su estadía acá. Esa misma noche se pasaron a ese edificio porque la nena empezaba un camp en Sunny Isles a la mañana. Llegaron a las 9:00 de la noche, y a la 1:30 nos enteramos de todo esto”, dijo Abigail al diario La Nación. “Que se pongan en los zapatos de las personas mayores que esperan, aquellos que tienen hijos allí adentro. No tenemos ninguna información de quiénes son los cuerpos que hallaron. Necesitamos saber. En el país de la tecnología, no puede ser que no sepamos si nuestros seres queridos están allí. Todos han visto las fotos de las personas a quienes buscamos”, agregó con angustia la joven amiga del cirujano, en tanto muestra la foto de sus amigos. “No es por falta de personal, tenemos a todos los necesitamos. Yo también iría a cavar. Pero lo estamos haciendo de forma segura para las personas que pueden estar con vida allí abajo”, dijo Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, frente a la desesperación de las familias que quieren repuestas rápidas.

Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, aseguró a la prensa que no hay una determinación precisa sobre cuánto puede tomar el rescate. “Hemos visto ejemplos que tomó más de una semana y han rescatado personas con vida en situaciones similares”, señaló. Los bomberos confirmaron que escuchan sonidos debajo de los escombros, pero no necesariamente indica la presencia de vida.

CUATRO PERSONAS

Entre los muertos confirmados, se identificó a una mujer que es la madre del chico cuyo rescate dio la vuelta al mundo. “Por favor no me dejen, no me dejen”, escucharon los rescatistas. Era la voz de un adolescente de 15 años, Jonah Handler, que logró salir con vida. Su madre fue trasladada en la noche del jueves al hospital, pero falleció horas después. Galfrascoli de 45 años, es un cirujano plástico nacido en Corrientes que tiene su consultorio sobre la Avenida Santa Fe al 1700, en la ciudad de Buenos Aires, aunque también realiza operaciones en Miami.

Entre sus seguidores se encuentran figuras públicas, como la primera dama, Fabiola Yáñez, de quien es amigo. Fuentes cercanas a la pareja del presidente de la Nación Alberto Fernández señalaron que Yáñez seguía “expectante” la situación en Miami y que se comunicó con la familia.

