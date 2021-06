Se firmó un nuevo contrato. El presidente Alberto Fernández firmó este martes una extensión del contrato con el Instituto Gamaleya por otros 10 millones de Sputnik. La parte rusa se compromete a entregar un total de 20 millones: diez pendientes y diez del nuevo contrato. Habrá un nuevo vuelo a Moscú entre martes y miércoles y un segundo avión antes del fin de semana. En este último embarque vendrán, no sólo el ‘Componente 1’ sino también el ‘Componente 2’. Los niveles de protección de la vacuna rusa, con una sola dosis, superan a la norteamericana Johnson & Johnson que es monodosis, la que se aplicó el ex presidente Mauricio Macri en una farmacia de Miami. El 7 de junio estaba previsto el arribo de un lote de la sustancia activa de Sputnik, para terminarse en la Argentina en el laboratorio Richmond. Pero ayer hubo una partida producida en Rusia, que no pasó el estricto control de calidad de ese país. Se anticipó que podría haber algún retraso en el envío que se fraccionará en Buenos Aires.