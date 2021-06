El intendente Sananez, sobre la situación epidemiológica en Santa Lucía, aseguró que “voy a proponer seguir en fase 3” y habló sobre la situación epidemiológica de su localidad, ratificando que “voy a hablar con (Carlos) Vignolo y le voy a comentar esta situación, necesitamos más acción de la policía, del hospital, necesitamos hacer más testeos, voy a proponer seguir en fase 3 y que cada persona entienda que hay que tener responsabilidad social”.

El Intendente José Sananez, sobre la situación epidemiológica de la localidad, sobre el fallecimiento del joven de 26 años que tenía Covid19, expuso que “este tema está muy difícil en Santa Lucía, yo no soy de esconder las cosas para mí hay más casos que en Goya porque hay circulación comunitaria y este caso es de un chico, de la colonia san José, que pertenece a Cruz de Los Milagros; me llamaron porque llamaron al hospital, y no me contestaban, después llamaron a la policía, pero no era jurisdicción de Santa Lucia así que no acudieron, y entonces llaman a la policía de Cruz de los Milagros pero no le respondían tampoco, y al rato el chico falleció”. Señaló que “este chico trabajaba de consignatario en una plantación de tomate, el dueño tuvo Covid19 y falleció, y estoy notando que esta cepa es más fuerte”.