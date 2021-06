Nahuel Pedemonte resumió su situación con una frase: “rezaba mucho y por eso estoy acá”. A cinco meses del brutal ataque, Nahuel abrió las puertas de su casa y comentó cómo continúa su vida después de estar al borde de la muerte. “No tengo rencor ni odio, Dios sabe lo que hace”, sostuvo. Su atacante, el policía retirado Cirilo Comisario, se encuentra detenido.

Pedemonte movilizó a toda la provincia. Fue noticia en los medios más importantes del país y hoy vive para contarlo. Hace poco más de cinco meses fue atacado a balazos por un policía retirado y quedó en silla de ruedas. “Aún no se sabe si voy a volver a caminar, pero no tengo bronca ni enojo”, dijo.

“Estuve cuatro meses en terapia intensiva y 15 días en sala común. Leía mucho para pasar el tiempo, rezaba de noche y en momentos en el que me sentía bajoneado”, recordó. “Soy muy creyente y gracias a eso estoy yo acá. Mi mamá me inculcó eso, me llevaba a la iglesia y por eso la fe me ayudó”.

FANA DE BOCA

Nahuel es fanático de Boca, jugaba a la pelota con sus amigos y ese es su gran anhelo. Hoy está contenido por sus hermanos y por el gran cariño que le transmite la gente de todo el país. “Más o menos vi todo lo que pasó en los medios, no tengo dimensión de toda la gente que estuvo acompañando, vi algunas fotos de la marcha y me emocioné”.

“Una señora que no conocía me regaló una camiseta y me encariñé. Ella sabía que yo era de Boca por mis hermanos, pero aún no la conozco”, señaló en la entrevista. Por una cuestión económica, Nahuel está sin rehabilitación. Su hermana Malvina explicó que deben pagar un kinesiólogo para que continúe con su tratamiento. “Hay mucha gente de distintas partes de Argentina que nos ayudó, hasta personas de Alemania y la familia del jugador de fútbol Julián Velázquez”.

“Me gustaría agradecer a mis vecinos, hicieron un grupo a beneficio que nos ayudó un montón. A mis hermanos y a toda la gente que nos donaron cosas, a todos ellos”, destacó.

LA CAUSA

El hecho ocurrió el sábado 23 de enero en el barrio Molina Punta. El expolicía Cirilo Comisario baleó a Nahuel Pedemonte y esa bala le terminó dañando la médula. El desencadenante del ataque habría sido que Nahuel estaba en la vereda de la casa de los Comisario, algo que, según los vecinos, sacaba especialmente de quicio a la esposa del atacante.

Ese día, a las 20:00, Nahuel vio un perro sin collar que caminaba por la vereda de los Comisario y se acercó para agarrarlo. La dueña de casa abrió la ventana del piso inferior y comenzó a increparlo. Entonces se asomó al balcón Cirilo Comisario, que ya tenía en sus manos la pistola 9 mm, que Nahuel nunca vio. Comisario se encuentra detenido en la Unidad Penal 6 de Corrientes.

ALTA NOTA

Radio Sudamericana