El presidente de España respaldó el ingreso de los vacunados con Sputnik a Europa. Durante su primer día en Argentina, Pedro Sánchez, afirmó que los vacunados con la dosis rusa deberían poder ingresar al continente europeo sin problemas. El pase o pasaporte Covid19 avanza en todo el mundo y mientras las reglamentaciones se van delineando, continente como el europeo, rechazaron como válida la Sputnik V, por lo que no sólo no se aplica, sino que además impide el ingreso de quienes la hayan recibido ya que no se considera que genere la inmunización necesaria. Esta vacuna necesita la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento que todavía no ha dado el aval para la dosis producida por el Instituto Gamaleya.

A pesar de ello, Pedro Sánchez manifestó su apoyo a la Sputnik V y señaló que su país debería permitir el ingreso de las personas que lo hayan recibido. “No debería ser un obstáculo”, dijo el presidente español, perteneciente al Partido Socialista Obrero de aquel país. “Todas las personas vacunadas son bienvenidas”. En caso que no haya vacunados, el país ibérico exige un PCR negativo o un comprobante de recuperación del Covid19.

Información Filo News