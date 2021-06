Luego de misterios y confusiones en torno a la lista definitiva de Lionel Scaloni y tras las definiciones que le dieron el aval al propio certamen en Brasil, el debut de la Selección argentina en la Copa América finalmente llegó. Este lunes, desde las 18:00, el conjunto albiceleste que capitanea Lionel Messi se enfrentará a Chile en un duelo que el último tiempo se ha convertido en un clásico del torneo sudamericano y que será el primer paso del camino rumbo a un título que se niega hace 28 años. Para el estreno en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, en un juego que será televisado por la TV Pública, DirecTV Sports y TyC Sports, no se esperan mayores sorpresas en el once argentino luego del último entrenamiento que Scaloni comandó este domingo antes de viajar a Brasil. Con relación al pasado encuentro ante el combinado chileno, el 1-1 de hace 10 días por las Eliminatorias, se especula con cuatro modificaciones. A las ausencias de Juan Foyth y Lucas Ocampos -marginados de la lista de convocados- y de Cristian Romero -recuperándose de la sobrecarga muscular que lo sacó del partido en Barranquilla- se sumaría Ángel Di María, que perdió su lugar en el partido ante Colombia.

Scaloni alinearía a Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Si bien Franco Armani logró finalmente dar negativo en su testeo de Covid19, la pulseada por el arco de la Selección argentina favorece al arquero del Aston Villa, confirmado por el DT luego de la doble fecha de Eliminatorias. En lugar del defensor del Atalanta, por su parte, volverá Martínez Quarta, quien -al igual que Tagliafico- había sido titular ante Chile pero no así ante los colombianos.

La plaza de ataque que parecería reservada otra vez a Nicolás González tiene a Sergio Agüero como su otro candidato posible, aunque todo indicaría que el futbolista del Stuttgart lleva la delantera en la mirada del DT. Es que, si bien Scaloni probó a la flamante incorporación del Barcelona en la práctica del sábado, también había mencionado tras sus primeros ensayos luego de incorporarse a la concentración que el ex Independiente todavía debía “ir mejorando sus condiciones”.

CHILE

Llega al estreno en el certamen con una baja que le duele al DT Martín Lasarte pero con una incorporación que también es importante en su estrategia. Alexis Sánchez -autor del empate en Santiago del Estero- no podrá jugar por una lesión muscular, mientras que Arturo Vidal se reincorpora al equipo tras ausentarse en las Eliminatorias por contraer Covid19.

Por definiciones importantes de la historia reciente del torneo -en la estadística, favorecen a Chile-, el duelo ante los trasandinos ha ido adquiriendo una densidad especial en la Copa América y, seguramente, el debut de esta edición 2021 no sea una excepción.

La rivalidad empezó a encenderse especialmente desde 2015 y de la mano, justamente, de entrenadores argentinos en el banco del seleccionado chileno. En aquella edición de la Copa América y conducida por Jorge Sampaoli, la Roja venció por penales a la Selección Argentina para alzar su primer título sudamericano. Un año después se repitió la misma escena, pero con Juan Antonio Pizzi al mando del entonces bicampeón, que se consagró en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. En 2019, durante la primera Copa América que afrontó Scaloni, se reencontraron en el juego por el tercer puesto y fue el combinado albiceleste el que logró imponerse 2-1, en un recordado partido en que se fueron expulsados Messi y Gary Medel luego de un encontronazo.

Para el astro del Barcelona, que se quedó a las puertas dos veces de la consagración, este estreno de una nueva Copa América será otro comienzo especial. Podrá, si nada extraordinario sucede en Brasil, igualar y luego superar a Javier Mascherano como el jugador que más veces vistió la camiseta albiceleste, porque tiene 144 presencias y solo lo separan del volante tres partidos. Chile será la primera posta rumbo al quiebre de esa estadística y también el comienzo, para la Selección Argentina, de una nueva ilusión.