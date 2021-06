Tras 16 años y 22 títulos, Sergio Ramos se despidió del Real Madrid. El defensor andaluz, capitán y emblema del Madrid, se despidió oficialmente del club español en una emotiva conferencia de prensa en la que resaltó que “nunca será un adiós definitivo” a la entidad en la que conquistó 22 títulos. “Es uno de los momentos más difíciles de mi vida porque uno nunca está preparado para decirle adiós al Real Madrid“, expresó Sergio Ramos en una conferencia de prensa acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez, según consignaron el periódico deportivo AS y la agencia de noticias DPA. “Llegué aquí como un niño y ahora tengo una maravillosa familia, que siempre ha estado conmigo. Ellos me acompañaron siempre, tanto en las buenas como en las malas. Agradezco también al club, al presidente, a todos los compañeros que tuve, a empleados y a los hinchas”, añadió el zaguero de 35 años.

“Los miro a la todos a la cara y es imposible no emocionarse, pero nunca será un adiós definitivo”, explicó el andaluz, quien no decidió su futuro, aunque los rumores lo vinculan con el Manchester City, el Sevilla y una tercera opción sería la MLS de los Estados Unidos. “Cierro una etapa maravillosa y única, para iniciar otra en la que ojalá consiga nuevos títulos, más que un hasta siempre es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré”, concluyó Ramos.

Finalizada la rueda de prensa, Florentino Pérez le entregó a Ramos la insignia de oro y brillantes del Real Madrid, en tanto que en la sesión de fotos el futbolista posó junto a los 22 trofeos que ganó en su paso por la entidad.

Télam