La producción de la industria de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) en la Argentina creció 47 por ciento en mayo frente a igual mes de 2020 y 11,1 por ciento respecto de abril pasado, según un informe difundido hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La producción de las pymes industriales continuó mostrando señales de recuperación en mayo, pero con grandes diferencias entre empresas. Si bien estadísticamente se crece, ya que comparada con 2020 la actividad registra un repunte importante especialmente en aquellos sectores que más cayeron el año pasado, seis de cada diez industriales señalan que la situación de su firma todavía es regular o mala”, indicó la CAME.

Asimismo, agregó: “Comparando su situación actual con mayo 2019, antes de la pandemia, 49% señaló que es peor, un reflejo del trayecto que resta recorrer para normalizar el sector productivo”.

De acuerdo al informe, la producción dela industrias pymes creció en mayo 11,1 por ciento frente a abril de 2021, “con las mayores tasas de variación mensual en Minerales no metálicos (+43,4%) y Calzado y marroquinería (+52,1%)”.

En tanto, respecto a mayo del año pasado “creció 47 por ciento, con las mayores tasas de variación anual en Material de transporte (+100,1%) y Productos metálicos, maquinaria y equipo (+95,1%)”, al tiempo que “Papel y cartón fue el que menos creció (+14,9%)”. Así surge del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), elaborado mensualmente por CAME.

“Frente a mayo de 2019, la producción cayó 4,3%, con tres sectores que ya recuperaron los niveles prepandemia y ocho que aún no”, precisó la CAME, que añadió: “En los primeros cinco meses del año, la industria pyme acumula un alza de 20,2% frente a iguales meses de 2020 y una baja de 8,1% frente enero-mayo de 2019.

En mayo 2020, la producción de ese sector había caído 34,9% anual, con lo cual era esperable una recuperación fuerte en las tasas de variaciones del mes. “Aunque con tasas de crecimiento más suaves, en los próximos tres meses la industria pyme debería continuar rebotando fuerte y cerrando su brecha con 2019, incluso a pesar de las nuevas medidas de aislamiento”, vaticinó la entidad.

Dos factores que traccionaron al sector industrial pyme en mayo fueron el crecimiento de las exportaciones industriales y la demanda de insumos de la construcción.

En el primer caso creció un 85,3 por ciento anual, especialmente con las exportaciones a Brasil, que es el principal mercado de las pequeñas y medianas empresas y los envíos de manufacturas industriales se incrementaron 169,8% anual ese mes.