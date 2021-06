Cómo utilizarlos y qué residuos depositar. La funcionalidad del Punto Limpio es ofrecer a los ciudadanos un lugar donde depositar de manera separada los residuos que generen en sus hogares con el objetivo de generar materiales para reciclar. La Municipalidad de Paso de los Libres implementa una política de cuidado del ambiente a través de Puntos Limpios. Se trata de lugares de recepción de materiales reciclables, diseñados especialmente para que se puedan colocar los residuos domiciliarios en forma separada en cartón/papel, plásticos, metal y vidrios. Estas instalaciones llevan letreros y características específicas para la diferenciación y acumulación de los materiales descartados; poseen 3 o 4 aberturas donde los usuarios pueden depositar los reciclables las 24 horas del día.

¿Qué materiales pueden depositarse?

• Vidrios: botellas de salsas y condimentos, frascos.

• Plásticos: botellas y frascos de todo tipo. Envases de detergente, tapas, bolsas de alimentos.

• Papel: Diarios, revistas, papeles de oficina, cajas de cartón.

• Metal: latas, tapas de botellas, alambres, clavos, aluminio, etc.

Los materiales reciclables tienen que estar limpios y secos. Deberán colocarse dentro del contenedor, evitando dejarlos por fuera.

¿Qué materiales no se pueden depositar?

No se pueden depositar residuos orgánicos: cáscaras de fruta o verdura, restos de comida, cáscaras de huevo, pan, filtros para café, bolsitas de té, heces de animales, huesos, semillas, flores, pasto y hojarasca.

Estos contenedores no son puntos para acumulación de residuos voluminosos/montículos o podas, para ellos deberá reverse los días y horarios de aseo urbano en su barrio.