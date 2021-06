Se extiende hasta fin de año la prohibición de despidos y suspensiones. Qué son las prestaciones no remunerativas, hasta cuándo se extiende la normativa y qué otras situaciones quedan prohibidas. “Es necesario acompañar las medidas de emergencia prorrogando la adopción de aquellas que resguardan los puestos de trabajo”, justificó el gobierno nacional. El gobierno oficializó hoy la extensión de la prohibición de efectuar despidos sin causa justa o falta o disminución de trabajo y fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2021 con el fin de “morigerar el impacto de las medidas sanitarias por el Covid19 sobre el empleo“.

Según el Decreto 413/2021 publicado este lunes en el Boletín Oficial, también quedan prohibidas las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. El Poder Ejecutivo aclaró que la medida se dictó en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por la Ley N°27.541, ampliada por el Decreto N°260/20 y su prórroga establecida por el Decreto N°167/21, y la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto Nº34/19 y ampliada por sus similares números 528/20, 961/20 y 39/21.

EXCEPCIONES

Quedan exceptuadas de esta prohibición y de los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de esa norma, como consecuencia de la emergencia sanitaria. “Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones establecidas en las leyes números 23.660 y 23.661”, dice el punto 223 bis de la Ley.

Las prohibiciones previstas en el DNU no serán aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N°34/19, ni respecto del personal que preste servicios en el ámbito del Sector Público Nacional, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto y de la naturaleza jurídica de la entidad empleadora.

Quedan exceptuados de tales prohibiciones quienes se encuentren comprendidos en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción regulado por la Ley Nº22.250.

Qué pasa si no se cumple con la ley antidespidos

Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto, “no producirán efecto alguno y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, según el texto oficial. El Gobierno estableció además que hasta el 31 de diciembre se prorroga también lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto Nº39/21, respecto de la totalidad de los trabajadores dependientes incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N°24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular. Por efecto de la pandemia, se retrocedió 5 años en el avance contra la pobreza laboral.

El financiamiento de estas prestaciones será imputado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al 10% de los recursos, con el objetivo de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro, puntualizó el DNU. La Casa Rosada justificó la prohibición de despidos y suspensiones hasta fin de año al señalar que “la segunda ola de Covid19 que azota al país debe ser acompañada por medidas acordes que contemplen la protección de la salud de la población y coadyuven a morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre el empleo”.

“En función de ello, es necesario acompañar las medidas de emergencia prorrogando la adopción de aquellas que resguardan los puestos de trabajo, como herramientas de política laboral necesarias para la protección de los trabajadores, asegurándoles que esta crisis excepcional no les hará perder sus puestos de trabajo”, añadió.