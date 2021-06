La información se mostraba confusa, pero varias fuentes confirmaron que el Hospital de Campaña tuvo problemas con el servicio de oxígeno que provocó serios inconvenientes en las áreas de internación. En el momento del episodio ya se habían contabilizado 7 muertes más a las que se conocen diariamente, y que eran dentro de las que se esperaban. Las estadísticas sostienen que el 65% de los alojados en Terapia Intensiva pierden la vida. Sin embargo otros hablan de un número superior, alrededor de 30. Nadie quiere asegurar esa cantidad. Internados de sala clínica general también habrían fallecido. No hay información oficial. Todo se encuentra bajo un total hermetismo.

Se preparó la terapia del Hospital Vidal para el traslado urgente de los pacientes ante la posible gravedad de la situación. Enfermeros fueron avisados. Hubo 6 derivados. Horas después llegó un camión con el suministro que frenó que más afectados por el coronavirus sean llevados a ese nosocomio, aunque dicen que eran finalmente negativos (ya dejaron de ser sospechosos de COVID). No está claro, que si todo estaba normal, para que los sacaron de ese lugar.

No está muy claro si fue una explosión en el sistema, alguna negligencia, o todo se trató de una verdadera fatalidad, pero pudo derivar en una verdadera catástrofe. El hecho ocurrió después de las 18:00, pero audios que se viralizaron empezaron a confirmar, lo que pocos podían acreditar. Después de la medianoche el Director del Hospital de Hogar Escuela, el médico infectólogo Fernando Achinelli dijo a ellitoral.com.ar que “está tarde (por el jueves) se cargó el depósito central de oxígeno del hospital Es falsa”. esa información”. Solo que la foto del camión, es bien entrada la noche. Finalmente en la mañana de este viernes habrá un conferencia de prensa para aclarar el incidente.