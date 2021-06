El hombre hallado muerto en un baldío del Barrio Pirayuí, registraba un frondoso prontuario. Se trata de Ricardo Pilón Barrios, que fue encontrado muerto en un baldío cerca del acceso al Pirayuí Nuevo, en la zona sureste de Capital. Barrios había desaparecido horas antes y sus familiares alertaron la situación. No se descarta un ajuste de cuentas. El hombre se encontraba en situación de desaparecido desde el domingo a la mañana cuando, según sus familiares, salió con rumbo al cementerio por el Día del Padre.

Ricardo Barrios fue hallado muerto en un sitio baldío en el barrio Pirayui cerca del depósito de Arroz Danubio. No trascendieron las causas de la muerte y cómo habría llegado el cuerpo allí, ni desde cuándo dataría el fallecimiento. Todo es materia de investigación a cargo la Comisaría 20ª por razones de jurisdicción. El hombre tendría un frondoso prontuario, había estado involucrado en varios robos importantes en Corrientes y formaba parte de la banda que asalto un supermercado Diarco donde asesinaron, hace once años, al Sargento Kasibrodiuk.