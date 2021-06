Adhieren 700 empresas de todo el país. Las empresas privadas suspenden la atención de casos no urgentes por dos días. La medida empresarial coincide con la anunciada días atrás por el sindicato de salud que hará retención de servicio de cuatro horas por turno este jueves y viernes. En medio de la lucha contra el Covid19 y el desgaste que representa para el sector de la salud, tanto los trabajadores como los empresarios anunciaron un paro nacional que, en principio, se extenderá durante 48 horas. La medida de fuerza empezará este jueves 1 de julio y seguirá durante el viernes 2. Del lado de los trabajadores representados por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), la retención de servicio se dará durante cuatro horas por cada turno de atención, mientras que desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), se anunció la suspensión de la atención para los casos no urgentes.

Esta última medida fue aprobada hoy tras un encuentro que los representantes de unas 600 empresas de salud de todo el país, mantuvieron pasado el mediodía. La coincidencia de la medida responde al reclamo por un aumento salarial del 40% y a la necesidad de subir las cuotas de prepagas y obras sociales.

Desde el sector explicaron que la llave para destrabar el conflicto reside en el permiso pendiente del Gobierno para aumentar las cuotas que pagan los clientes mes a mes, cosa que a la fecha sigue siendo negativa y que tampoco ha conseguido el visto bueno de la Justicia tras el reclamo realizado por los privados. A esta situación se suma el pedido tanto de públicos como privados para que el Gobierno abone el primero de los tres bonos por $6.500 anunciados para abril pero que a la fecha no se concretó.