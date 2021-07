Rechazan el cobro en cuotas del aguinaldo. Los colectiveros de Corrientes no descartan un nuevo paro. Reclaman el pago de la escala nacional y el aguinaldo del primer semestre. Los choferes de transporte público solicitan que se respete la escala salarial a nivel nacional ante la versión que una empresa de Corrientes no lo haría.

En Corrientes están preocupados por su situación salarial ante la información que recibieron sobre la empresa que no acataría la escala a nivel nacional ordenada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Según información trascendida, los trabajadores de ERSA podrían verse afectados por la decisión empresarial. El segundo punto de conflicto pasa por el cobro del aguinaldo. ERSA habría anunciado el pago en tres (3) cuotas, lo cual es rechazado por los trabajadores. Se esperan definiciones sobre la situación y los trabajadores no descartan un paro del servicio. Se trataría otro capítulo más en el conflicto del transporte público en Corrientes. Los últimos 3 años ha habido numerosas retenciones de servicios por parte de los colectiveros.

Radio LT7