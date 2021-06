El Gobierno de Corrientes asegura que no tiene stock de vacunas contra el coronavirus. El Ministerio de Salud detalló que la provincia ya no cuenta con dosis. Todas fueron repartidas a diferentes delegaciones. Se aclaró a través de un comunicado que todas las vacunas de la campaña Covid19 que se recibieron fueron aplicadas o distribuidas al interior con destinatario asignado. Según el Monitor Público de Vacunación, Corrientes recibió un total de 501.905 vacunas y con ellas inoculó a un total de 418.695 personas. El restante, 83.210 dosis, están distribuidas en los hospitales del interior y tienen destinatario asignado. No hay dosis en stock en el depósito. Por el contrario, la provincia está sin vacunas esperando nuevas partidas para continuar con la Campaña de Vacunación Covid19.