Rafael Nadal anunció que no jugará en Wimbledon y se ausentará de los Juegos Olímpicos. El tenista español confirmó que no estará disponible para el tercer Grand Slam del año y no representará a su país en Tokio 2020. Nadal hizo oficial que no participará en Wimbledon y tampoco competirá para España en los Juegos Olímpicos de Tokio. A través de un comunicado que el tenista anunció en su cuenta de Twitter, confirmó la noticia que había dado a entender una vez que fue eliminado por Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros. “Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio”, indicó el mallorquín en la primera parte de su explicación.

“Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar y tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando por retos profesionales y personales al máximo nivel de manera competitiva”, manifestó el tenista ganador de 20 Grand Slams. Nadal puso la lupa en la corta distancia del calendario entre el Abierto de Francia y lo que será el tercer torneo de los considerados grandes en el calendario 2021 del circuito profesional. “El hecho que haya solo dos semanas entre Roland Garros y Wimbledon este año, no ha ayudado a que mi cuerpo pueda recuperarse de la siempre exigente temporada de tierra batida. Han sido dos meses de un gran esfuerzo y la decisión que tomo va enfocada al medio y largo plazo”, cerró.