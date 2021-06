Varios médicos del Hospital Escuela dieron positivo de coronavirus. Los casos se detectaron en puestos centinelas. La atención es normal en el nosocomio. Profesionales de la salud que trabajan en el Hospital Escuela de Corrientes dieron positivo de coronavirus. El nosocomio sigue viendo afectado su funcionamiento por la pandemia. El director Salvador González Nadal explicó que son 4 trabajadores entre médicos y enfermeros los contagios detectados. “Dieron positivo en un control centinela“, dijo. Agregó en tanto que todos están en buen estado de salud y sin síntomas graves. Recordó que las vacunas no evitan los contagios sino cuadros graves, por lo que remarcó la importancia de mantener los cuidados.

El servicio no se vio afectado por estos contagios, pero sigue con problemas por la provisión de sedantes. Por lo que siguen suspendidas varias operaciones programadas. “Los directivos tienen la potestad de decidir qué intervenciones realizar, porque algunas si bien no son urgentes seguir esperando puede generar más problemas”, explicó. Las intervenciones urgentes se realizan con normalidad.