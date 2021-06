Desde este miércoles 23 de junio la comuna de Paso de los Libres entregará remanentes del Boleto Estudiantil Gratuito. La gestión del intendente Martín Ascúa confirmó que, a partir de este miércoles 23 de junio, estarán disponibles talonarios del BEG correspondiente para junio que todavía no fueron retirados. Se entregarán en dos turnos: de 8:00 a 12:00 hs en el SUM del ex Mercado Municipal y de 13:00 a 18:00 hs en la Secretaría de Acción Social. La Dirección de Juventud, a partir de mañana (miércoles 23), pone a disposición los talonarios remanentes para quienes no hayan podido retirar sus BEG de junio. Estarán disponibles en dos turnos: durante la mañana de 8:00 a 12:00 horas en el salón de usos múltiples del ex Mercado Municipal. De 13:00 a 18:00 horas en las oficinas de la Secretaría de Acción Social en calle Rivadavia 1247.

Para retirar los talonarios, se debe presentar el DNI del alumno titular del boleto. Se solicita a los concurrentes asistir con barbijo, mantener el distanciamiento social en las filas y respetar los protocolos de prevención contra el Covid19. El Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) es una política pública impulsada por la gestión del intendente Martín Tincho Ascúa, que cada año beneficia a más de 3.000 estudiantes que reciben 40 boletos gratuitos por mes. Se estima que en 2021 el municipio libreño financiará más de 1.200.000 BEG para niños y jóvenes libreños. La iniciativa, permite reducir los índices de deserción escolar por motivos económicos y representa un apoyo a la economía familiar.