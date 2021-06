Inseguridad en Corrientes a cada paso. Dos malvivientes arrojaron agua hirviendo a un hombre para robarle su bicicleta. Tiene quemaduras graves en la cara y las manos como resultado del asalto, en el que dos ladrones le tiraron agua hirviendo para robarle la bicicleta, la máquina desmalezadora y las zapatillas. Juan Carlos fue víctima de un violento ataque el domingo en la capital correntina, cuando se dirigía a un domicilio para cortar el pasto del lugar. Tras realizar la denuncia, habló sobre la penosa situación que le tocó vivir y pedir ayuda a la comunidad. Dos ladrones lo interceptaron, que iba en bicicleta a trabajar, y le preguntaron cuánto cobraba por cortar el pasto. Al no poder brindarles un presupuesto estimativo, uno de ellos le tiró un termo de agua hirviendo y le dejó serias quemaduras en la cara y las manos. Luego, tomaron su bicicleta, su máquina desmalezadora y sus zapatillas. “Desde el domingo que no puedo llevar comida a mi casa y a mis tres hijos”, lamentó el hombre. “Pido ayuda, porque en este estado no puedo trabajar”, agregó. Juan Carlos relató que “estaba dolorido por las quemaduras que tenía, me acerqué a un centro asistencial y no me pudieron atender porque no había médicos”.