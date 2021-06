“Las Malvinas constituyen un objetivo permanente e irrenunciable de todos los argentinos“. Lo sostuvo el parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen, durante el acto oficial que se realizó en el Día Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre nuestras Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y territorio antártico. Fue encabezado por el presidente Alberto Fernández junto a 36 invitados en la tarde del jueves en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada que, además, contó con la presencia del secretario de Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus y el parlamentario correntino Alejandro Karlen.

Se cumplieron 192 años del establecimiento de un Gobierno Nacional en las Islas Malvinas.

El 10 de junio de cada año se conmemora en la Argentina la designación del Primer gobernador argentino en las Islas Malvinas, en 1829. En aquel año, el Gobierno de Buenos Aires designó gobernador del Archipiélago a Luis Vernet, quien estaba trabajando en la colonización del Puerto Soledad. Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando, el 3 de enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas, expulsando a la población y autoridades argentinas establecidas allí, y reemplazándolas por otras de origen británico.

Para el legislador del Mercosur, “no es casualidad, que haya sido precisamente el General Perón, quien instituyó el 10 de junio como Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre nuestras Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y territorio antártico porque precisamente un 10 de junio de 1829 se hacía cargo del gobierno, el primer gobierno patrio en territorio malvinense”, destacó Alejandro Karlen.

“Nosotros desde el Parlamento del Mercosur trabajamos en el permanente respaldo de los Estados Partes y los Estados Asociados del Mercosur a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas, y su rechazo al desarrollo de actividades unilaterales británicas que incluyen, entre otras, la explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área en controversia”, remarcó el dirigente correntino.

“Este acto es una muestra de la reafirmación de un concepto soberano, que se extiende no solamente a la integridad territorial, sino también a la defensa de nuestra independencia económica y nuestra soberanía política”, expreso.

“Los argentinos hoy debemos reafirmar la Soberanía, que no solo tiene que ver con la integridad territorial, sino también la de la dignidad política de un país y de una sociedad”, agregó.

El Pueblo Argentino nunca consintió este acto de fuerza y ratifica en la actualidad el mandato histórico, reflejado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, de su permanente e irrenunciable determinación de recuperar por la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El reclamo argentino ha sido tradicionalmente respaldado por los países de nuestra región y por relevantes organismos internacionales, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.