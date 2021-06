Acompañó a Bullrich en esta postura. Arrastrada por la interna local del PRO, la diputada nacional Ingrid Jetter, luego de la exigencia de afiliados que pedían que aclare la quita salarial que le realizó a una ex colaboradora, acompañó con su firma la denuncia de Patricia Bullrich ante la ONU. Solamente fueron 30 exponentes del macrismo, entre legisladores y dirigentes, los que respaldaron a la ex ministra de seguridad, en su acusación al gobierno nacional, según ellos de beneficiar a SIGMAN. La farmacéutica elabora localmente el componente activo de Astra Zeneca. Hoy son millones de argentinos, entre ellos miles de correntinos, quienes se aplican la dosis del antídoto inglés aferrándose a una esperanza de vida. Como si fuera poco, está treintena de representantes de Cambiemos también cuestionó, que se favoreció al Laboratorio Richmmond, que desde el lunes fraccionará la Sputnik, dándole al país soberanía en la producción de vacunas anticovid. Puertas adentro de su partido, Jetter recibió duras críticas. En la jornada de este sábado se constituye el Tribunal de Disciplina del PRO de Corrientes. En el gobierno local hay molestias por la conducta de la ex intendente de Riachuelo.