Habló el acusado del femicidio de Tamara Zalazar: “hay un asesino afuera“, denunció. El imputado por el crimen dio su palabra en la nueva jornada. También declararon los padres de la joven. Se desarrolló este jueves 17 una nueva jornada del juicio por el crimen de Tamara Zalazar. El dato saliente fue que el imputado declaró. Raúl Escalante sigue en el banquillo de los acusados por el femicidio de la joven, ocurrido en enero del año 2016. El Tribunal Oral Penal N°1 rechazó los planteos de su defensa por la caída del juicio. “Cometí un error de haberme metido con una persona que no conocía. Expuse a mi familia y la sigo exponiendo con esta situación“, dijo Escalante. “Es complejo ya que no esperaba que esto sucediera así”, dijo y reclamó por su inocencia: “Quiero que se haga justicia porque hay un asesino afuera y a mí me inculparon porque tal vez quedaba más fácil”. Aseguró que habló por voluntad propia y porque quiere que se haga justicia. “No sé cómo explicarlo, pero siento una impotencia ante esta situación”, concluyó.

Para este jueves citaron a los padres de la víctima. Podría hablar el acusado. Desde las 8:00 el Tribunal Oral Penal N°1 de Corrientes se retoma la audiencia del juicio oral y público por el femicidio de Tamara Zalazar (19), que ocurrió en enero de 2016. El único acusado es Raúl Escalante. Se dispusieron restricciones por la pandemia del coronavirus. Siguiendo con la rutina, el presidente del tribunal llamará al estrado al imputado Escalante. Luego de requerir sobre sus datos personales, le preguntarán si quiere declarar. Podrá hacer uso del derecho y brindar su testimonio en el transcurso del juicio. También están citados los padres de la víctima, Jorgelina Romero y Sergio Zalazar.

El debate se reanuda luego de quedar resueltos dos planteos que hizo el defensor oficial Nicolás Báez. Había pedido no avanzar con el debate atento al fallo del STJ que anuló el juicio y también argumentó que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo caso, teniendo en cuenta que el tribunal anterior absolvió a Escalante.