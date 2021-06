Vetó una ordenanza para que su hermano tenga sus propias carreras cuadreras. El intendente de Mburucuyá, el radical Pablo Guastavino, vetó la ordenanza que pedía habilitar un necesario camino vecinal. La decisión del jefe comunal no sorprendería ni a propios, ni a extraños. En ese lugar su hermano, José Miguel Willi Guastavino, recordado por chorearle el celular a un periodista, construye una cancha de carreras cuadreras. Se ubica junto a un campo de su propiedad, que compró con su sueldo de personal no docente de una escuela.

Es uno de los considerados de mendigos a millonario de la política correntina.

Adicto a las carreras de caballos, no tuvo mejor idea que tener su propia pista de competencia, decidiendo usar una calle de la ciudad para su objetivo.

En el Concejo Deliberante, la oposición aprobó una Ordenanza, para que esa arteria sea entubada y se la nombre “Veteranos Mburucuyanos”, en homenaje a los ex combatientes. Ahora su hermano el intendente vetó la idea.

Claro, lo primero es la familia.