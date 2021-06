El increíble error de un árbitro correntino que hizo que un partido termine en un escándalo. Gimnasia de Mendoza no pudo vencer a Riestra a partir de un grosero error arbitral. El protagonista fue Nelson Sosa. El árbitro correntino fue protagonista de otra gran polémica a partir de un grosero error. Su decisión privó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, líder de la zona A, a ganarle a Deportivo Riestra anoche. A los 25 minutos de la segunda parte, el defensor Diego Mondino se elevó más alto que toda la defensa visitante y conectó de cabeza un envío que hubiera puesto el legítimo 2-1 en favor de los dirigidos por el director técnico Diego Pozo. Pero el árbitro Sosa, en forma inexplicable, sancionó una mano que no se pudo observar en ninguna imagen repetida de televisión.

El vibrante encuentro disputado en el estadio Víctor Legrotaglie del Parque General San Martín finalizó igualado, por los tantos convertidos por Jonatan Goitía (Pt. 17m.) para el visitante y Ramón Lentini (Pt. 27m.), para el local, respectivamente.

No es la primera vez que Sosa está envuelto en una importante polémica y es ampliamente criticado. Desde su época de colegiado en la Liga Correntina fue eje de cuestionamientos, incluso en una oportunidad fue agredido por la madre de un jugador.

Hace varios años el árbitro correntino es expuesto por sus pésimos arbitrajes. En este caso las sospechas crecen por las acusaciones que pesan contra Deportivo Riestra y los beneficios que recibe por parte de la dirigencia de la AFA. Una de las últimas ocurrió en diciembre de 2020, cuando en el partido entre Barracas Central y Belgrano de Córdoba dio por válido un gol en offside en el quinto minuto adicional y, además, expulsó a tres jugadores cordobeses y al entrenador pirata Ricardo Caruso Lombardi.