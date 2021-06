En el comienzo del Cuadrangular “C” del Torneo Federal de Básquetbol (TFB) Comunicaciones de Mercedes consiguió una enorme victoria ante Deportivo Luis Luciano por 88 a 87. En la ciudad de Posadas, sede del Cuadrangular “C” del Torneo Federal de Básquetbol (TFB) correspondiente a los octavos de final Comunicaciones de Mercedes debutó con triunfo agónico ante Deportivo Luis Luciano de Urdinarrain (Entre Ríos) por 88 a 87. En el “aurinegro” se destacó la labor de Matías Núñez autor de 30 puntos. El inicio fue parejo, pero cuando promediaba el primer cuarto Comu se quedó sin gol y el equipo entrerriano empezó a sacar una buena ventaja encontrando puntos tanto en el perímetro y en la pintura para irse al descaso ganando 28 a 13.

En el segundo cuarto el juego se hizo más parejo mejoró en defensa Comu que se llevó el parcial por 17 a 16. Pese a eso la diferencia se mantenía a partir de un buen trabajo del experimentado Legaria y el primer tiempo se cerró 44 a 30.

En el tercer parcial se vio lo mejor de Comu, con un Matías Núñez encendido. El aurinegro llegó a estar a seis, pero llegaron los triples de Luciano y esa diferencia, que fue corta cuando promediaba el parcial, se extendió nuevamente para cerrar 66 a 54 en favor de los del sur de Entre Ríos.

Volvió a mejorar el equipo de Corrientes en el último parcial. La intensidad de la defensa del equipo aurinegro fue fundamental para que a falta de dos minutos Comu pasara al frente 86 a 85. Con un Matías Núñez encendido (goleador del juego) y buen acompañado por Ibarra el equipo de la ciudad se puso en juego, pero rápido perdió a Núñez por cinco faltas.

El final fue no apto para cardíacos porque aparecieron los desaciertos en ambos equipos. Comu que ganaba por uno pudo cerrarlo, pero Maeso falló los dos tiros libres y a la vuelta Legaria falló el tiro de dos. Con un segundo por jugar y la pelota en su poder Luciano ensayó un ingreso que no fue fructífero, que le permitió al equipo de Mercedes quedarse con el triunfo por 88 a 87.

SÍNTESIS

Comunicaciones 88: Juan Bejar 11, Lautaro Pividori 7, Matías Nuñez 30, Santiago Ibarra 16, Franco Maeso 8; Ignacio Farias, Agustín Passone 5, Facundo Rivero, Lucas Nuñez 4, Mateo Viana 2. DT: Javier Herrera.

Luciano 87: Raymundo Legaria 16, Juan Fauce 11, Marcos Revello 9, José Gaytan 18, Diego Revello 11; Gabriel Fernández 8, Isaac Monti 6, Nicolás Ramírez, Lisandro Caraballo 8. DT: Mario Rodríguez.

Progresión: 13-28, 30-44, 54-66, 88-87.

Cancha: Tokio (Posadas, Misiones).

COMO SIGUE

Miércoles 23:

18:00 San José vs Luciano

20:30 Tokio vs Comunicaciones

Jueves 24:

18:00 Comunicaciones vs San José

20:30 Tokio vs Luciano

