Preocupación en Goya por los casos de coronavirus: “no damos abasto“. El intendente Ignacio Osella aseguró que la gente no entiende y que lo que más problemas genera son las reuniones familiares. Desde radio LT7 brindó detalles de la situación epidemiológica de esa localidad señalando que solicitará más restricciones. Para el jefe comunal, es preocupante la actualidad del coronavirus en la segunda ciudad de la provincia. “No damos abasto, es un problema que la gente no entiende“, enfatizó.

Adelantó que le pedirá al Comité de Crisis que se endurezcan las restricciones en Goya. Esta localidad pasó a Fase 3 el 8 de marzo y a la 2 el 15 de abril. Sin embargo, no se logra bajar los contagios. Lo que más complicaciones generan son las reuniones sociales y familiares. “Es un verdadero problema para controlar, es muy difícil, es una cuestión de solidaridad para con los trabajadores de la salud”, manifestó. En Goya hay más de 600 casos activos y hubo más de 20 traslados al Hospital de Campaña. “No podemos darnos el lujo de seguir aumentando los casos, estamos frente a un problema que se puede agravar”, lamentó el jefe comunal. Osella dijo que es necesario avanzar con la vacunación y explicó que las nuevas cepas también afectan a los jóvenes.