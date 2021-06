Argentina goleó 4-1 a Bolivia y avanzó como líder de su grupo a los cuartos de final de la Copa América. Messi en dos oportunidades, el Papu Gómez y Lautaro Martínez anotaron para la Albiceleste, que dominó a gusto desde los primeros compases del encuentro. El sábado, la Selección se medirá ante Ecuador por un lugar en semifinales. Ante el rival más débil del torneo, Argentina hizo lo que debía hacer: subrayó la diferencia de nivel al máximo. La Selección brilló y superó 4-1 a Bolivia, con goles de Lionel Messi (dos), Alejandro Gómez y Lautaro Martínez. Saavedra descontó para los conducidos por César Farías. La Albiceleste se adjudicó el Grupo A de la Copa América y jugará en cuartos de final ante el cuarto de la Zona B: Ecuador.

La Albiceleste salió a jugar sin subestimar a su adversario. Haciendo correr el balón sobre el césped, con mucha movilidad, rotación, siempre con Messi como eje, y Alejandro Gómez y Correa como socios principales. Bolivia buscó presionar alto para dificultar la salida, pero al mismo tiempo ofreció espacios, que Argentina aprovechó rápidamente.

A los dos minutos fue la primera llegada a fondo de los dirigidos por Lionel Scaloni: Acuña estiró para el Papu, quien lanzó el centro rasante, Lampe tapó en primer término ante la arremetida de Agüero, y luego también en el rebote que capturó Ángel Correa. Pero a los 5′, el portero ex Boca no pudo hacer nada ante una obra de arte argentina: hubo 13 toques, que terminaron en la profundización de Correa, el pase en “cuchara” de Messi y la definición implacable de Gómez: 1-0.

Después de ese primer aluvión, el conjunto del Altiplano intentó salir del asedio con prolijidad, pero no pasó de tres cuartos de campo. Cada vez que recuperó la pelota, Argentina construyó con paciencia y siendo ancho, aunque en más de una oportunidad le faltó el pase final; no le salió la cesión filtrada, para Messi o Agüero.

A los 30′, la Albiceleste consiguió acelerar y la acción derivó en penal: Messi profundizó a la izquierda para el Papu, quien pisó el área y se ganó la falta con una gambeta. La Pulga, con un remate cruzado, firmó el 2 a 0. Cada vez que se encendió, Argentina lastimó. Bolivia apenas si llevó algo de peligro con un intento de Chura que Armani sacó con una volada fotográfica. A los 41′, la Selección martilló el 3-0. Agüero, errático hasta ese momento, se colocó en el rol de enlace y habilitó a un Messi en función de 9. El astro aceleró y, aprovechando el pique del balón, dibujó un globo que superó a Lampe y amplió la ventaja.

Una distancia que pudo haber sido aún mayor. Es que, desde el hambre de Correa, el combinado nacional armó otras dos oportunidades clarísimas. En ambas, tras cesiones del hombre del Atlético Madrid, el Kun pateó cruzado y ancho. La diferencia de jerarquía quedó marcada a fuego.

Scaloni aprovechó el inicio del segundo tiempo para darle minutos a Julián Álvarez en lugar del Papu Gómez. Argentina siguió monopolizando el balón. A los 14 minutos del complemento, Bolivia llegó a fondo y descontó. Justiniano desbordó a espaldas de Acuña y Erwin Saavedra llegó sin marcas para firmar el 1-3. Con el ingreso de dos de los habituales titulares (Lo Celso y Lautaro Martínez), Argentina tomó un segundo aire. A los 19′, Acuña volvió a proyectarse por izquierda, su centro rasante fue conectado por el atacante del Inter, pero ganó Lampe el duelo. La bola suelta la capturó Montiel, y un nuevo rebote le quedó a Martínez, que quebró su sequía y rubricó el 4-1.

Messi de tiro libre y con un zurdazo rasante, Lautaro Martínez dos veces y hasta Lisandro Martínez probaron que Lampe fue el mejor jugador boliviano en la Copa América: terminó acalambrado de tanto volar. Y Argentina dejó el campo con muy buenas sensaciones. El capitán Lionel Messi cumplió su partido N°148 con el combinado nacional para quedar en soledad como el jugador con más presencias en la historia de la Albiceleste. Con sus dos goles, suma 75 y está a dos del récord de Pelé como máximo anotador de los seleccionados sudamericanos. Una nueva zanahoria para un competidor insaciable que, de todas maneras, tiene como máxima ambición ganar su primer torneo con la casaca de su país a nivel mayores. Tras quedarse con el Grupo A con 10 puntos, Argentina jugará su partido de cuartos de final el próximo sábado 3 de julio a las 22:00 ante Ecuador en el Olímpico Pedro Ludovico de Goiania.

FORMACIONES

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez y Alejandro Gómez; Ángel Correa, Lionel Messi y Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrián Jusino y Roberto Fernández Toro; Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Boris Céspedes, Ramiro Vaca; Jeyson Chura y Gilbert Álvarez. DT: César Farías.

Árbitro: Andrés Rojas.

Estadio: Arena Pantanal (Cuiabá).