Scaloni definió la lista de 28 para Brasil y fue con algunas sorpresas de peso. Armani y los otros tres arqueros van seguro. Fueron horas de definiciones en el búnker de la Selección en Ezeiza. Llamados de aquí y de allá por el caso Franco Armani y resolución contrarreloj de la lista de 28 para la Copa América de Brasil. En esa nómina que el DT argentino ya resolvió, hubo bajas de peso. Se quedan afuera Juan Foyth y Lucas Ocampos. También dos nombres más lógicos: Emiliano Buendía y José Palomino.

¿Y el arquero de River?

Finalmente, estará entre los citados para Brasil. La lista, de hecho, tendrá a los cuatro arqueros: además de Armani, Emiliano Martínez, titular contra Chile y Colombia, Agustín Marchesín (entró cuando Dibu se lesionó) y Juan Musso. A pesar que a Franco le sigue dando positivo, esperarán por él.

Las sorpresas, sin dudas, son las bajas de Foyth y Ocampos. Porque ambos fueron titulares contra Chile y porque en el caso del defensor del Villarreal, entró también contra Colombia. Es cierto, en ambos partidos cometió errores decisivos, que le costaron goles al seleccionado argentino. Es imposible no asociar esas fallas con su salida de la lista.

Foyth le daba a Scaloni la posibilidad de ser lateral por derecha (así fue con Chile ante la baja de Montiel) o central (como ocurrió con Colombia cuando armó línea de tres). También es cierto que tiene los puestos bien cubiertos: como cuatro conservaría al hombre de River y a Nahuel Molina Lucero, el ex Boca. Y como centrales: Cuti Romero (tocado), Otamendi, Martínez Quarta, Pezzella y hasta Lisandro Martínez. Pero sus dos fallas en los goles de Alexis Sánchez y de Borja inclinaron la balanza contra el defensor del Villarreal.

Lo de Ocampos también llama la atención porque fue de entrada en el primer partido de la doble fecha de Eliminatorias y porque venía siendo una pieza importante en los últimos equipos de Scaloni. Sin embargo, no fue convocado para el último partido contra Colombia y tiene mucha competencia en su puesto. Hasta ahí, las cuatro bajas de los 32 jugadores que estaban concentrados en el predio. El quinto de los 33 convocados de manera inicial que se quedará afuera es Lucas Alario, quien no se puedo recuperar de la lesión con la que llegó desde Alemania y estaba desafectado.

La lista de la Copa

A la espera de la confirmación oficial por parte la AFA, por ahora la lista de Copa América estaría armada sobre esta base de jugadores.

Arqueros (4): Franco Armani, Emiliano Martínez, Agustín Marchesín y Juan Musso.

Defensores (9): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Lisandro Martínez.

Volantes (7): Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez y Alejandro Gómez.

Delanteros (8): Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero, Ángel Di María, Ángel Correa, Joaquín Correa, Julián Álvarez y Nicolás González.

Diario Olé