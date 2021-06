Alertaron sobre un falso veterinario a domicilio en Corrientes. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios indicó sobre los peligros del ejercicio ilegal de la profesión y solicitó a la población que exijan credenciales que corroboren la matriculación provincial.

El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios alertó a la población sobre un falso profesional que se desempeña en la ciudad de Corrientes, sin poseer la formación académica para llevar adelante la atención de animales y solicitaron a la población extremar los cuidados así como solicitar los elementos probatorios a la hora de requerir atención para mascotas.

La polémica se desató a raíz de la denuncia por parte de una mujer de Corrientes, que indicó que el supuesto veterinario es un joven de iniciales L.F.R y brinda servicios a domicilio. El hombre ofrece castraciones y se caracteriza con la indumentaria típica de la profesión, con ambo o chaquetillas.

El presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Alexis Burna, confirmó que el sujeto no se encuentra registrado. “Hay una denuncia en el Distrito Capital hacia este personaje que se hace decir veterinario“, indicó y explicó que no es la primera vez que el hombre tiene problemas relacionados a la prestación de servicios con animales. “Haciendo paralelismos y buscando en el retroceso de las cuestiones, este hombre ya registra antecedentes por maltrato animal, que datan de dos años atrás”, aclaró Burna. Según los registros, en el pasado poseía una tienda de mascotas donde realizaba peluquería canina y, al atender a un pequinés, “le dejó el ojo en compota (el animal tuvo prolapso ocular)”.

“En ese pet-shop, el hombre contaba con la presencia de un colega como asesor veterinario, pero a raíz de ese caso, se retiró del establecimiento”, se explayó Burna e indicó que esta figura es necesaria en todos los comercios que se dedican a la peluquería canina. Luego de este episodio, el hombre continuó ejerciendo la actividad veterinaria. Luego de la exposición policial correspondiente, la Policía solicitó al Consejo los antecedentes del hombre y, tras las investigaciones, corroboraron que no está matriculado y que “indudablemente no ha pasado ni por la facultad”. El caso se viralizó en redes, pero desde el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios indicaron que no es el primero de este tipo. “Es una práctica más común de lo que se cree y resulta preocupante”, lamentó Burna y explicó que realizan constantes acciones para alertar a la ciudadanía sobre los peligros que conlleva el ejercicio ilegal de la profesión. “Realizamos spots publicitarios, para explicarle a la gente que es necesario que le exijan a los veterinarios las credenciales para corroborar que estén matriculados”, explicó el presidente del Consejo Profesional y agregó que esta práctica es más usual entre los “veterinarios” que realizan visitas a domicilio.

“Hay mucha gente que ejerce de esta manera y por ahí las personas no entienden que es diferente que el animal esté bien y que sea tratado por enfermedades o traumatismos”, explicó Burna y agregó que “el engaño es muy grande, por lo que hay que alertar a la población porque está en juego la vida de un animal”.

