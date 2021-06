“Exigimos al Gobierno que se declare la Emergencia Ni Una Menos”, enfatizaron desde MUMALA. 143 muertes violentas de mujeres, travestis y trans fueron cometidos en el país en lo que va del 2021. En un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, la referente feminista, Silvana Lagraña, explicó la importancia de visibilizar las problemáticas con relación a la violencia de género que padecen muchas mujeres, entre ellas, correntinas. A seis años desde la primera marcha de Ni Una Menos, en reclamo por el fin de los asesinatos de mujeres y personas trans, desde las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) indicaron que se contabilizan desde ese momento hasta la fecha un total de 1.454 víctimas de la violencia extrema machista. Silvana Lagraña, remarcó la necesidad de la declaración de la Emergencia Ni Una Menos y la implementación de políticas públicas que garanticen, especialmente en el interior provincial, espacios seguros para la asistencia y contención de las mujeres y disidencias.

“En los últimos años y en este contexto de pandemia ha hecho que las desigualdades culturales se profundicen mucho y que las principales víctimas que pasamos por esto somos las mujeres y las disidencias”, aseguró Silvana. De acuerdo a las estadísticas del Registro Nacional de Femicidios reportadas por MuMaLá, que recaba datos desde el 1 de enero al 30 de mayo de 2021, se llevan registrados 94 femicidios; de los cuales 143 son muertes violentas de mujeres, travestis y trans, 75 ocurrieron en forma directa, 4 fueron travesticidios, 4 fueron femicidios vinculados de niñas y mujeres, 11 vinculados a niños y varones, 140 intentos de femicidios, 21 muertes violentas de mujeres, aún en proceso de investigación. Silvana hizo hincapié en la necesidad de trabajar desde las organizaciones con una articulación con los diferentes niveles del Poder Ejecutivo. “Me parece que tiene que ver un poco con diferentes temas. Yo decía que no es nada nuevo, es decir desde el 2009 funciona una ley como 26.485 y que a partir de ese momento empezaron a conquistarse muchos derechos lo que es gracias a las organizaciones sociales y feministas. La Ley Micaela, la Ley Brisa y otras tantas más ayudaron, pero también es importante el avance a nivel político que se ha podido lograr, porque tenemos por ejemplo hoy un ministerio. También vemos que hay una distancia con los estados nacional, provincial y local, que deberían optimizar sus recursos, contar con más profesionales para garantizar la plena implementación de todos los derechos que ganamos pero que en la realidad en concreto aún no se pueden aplicar”.

Al hacer referencia a la situación de las localidades del interior, especialmente las más pequeñas, la referente subrayó que esos son escenarios donde las mujeres pueden encontrarse más vulnerables ya que directamente, en muchos casos, ni siquiera cuentan con herramientas para salir de los círculos de violencia. “Hemos visto que en muchas localidades de Corrientes no hay direcciones de asistencia por lo que las víctimas del interior están mucho más desprotegidas. Lo que falta en el interior es que el Estado garantice que existan espacios y recursos para que esos lugares sean lugares donde las victimas puedan contar con ayuda y contención y también a largo plazo lo que se necesita es garantizar otros derechos como el trabajo, la educación y la salud de calidad, que son derechos que las mujeres y las disidencias aún no tienen garantizadas de manera plena por eso exigimos al Estado que se declare la emergencia Ni Una Menos”, expresó.

“Desde Libres del Sur al Gobierno provincial también le pedimos que se logre la paridad de género porque los números se dan pero es solo una decisión política para que concrete porque se necesitan miradas de mujeres inclusivas que puedan desplegar políticas públicas para poder avanzar en una sociedad sin violencia y sin discriminación”, aseveró.

Radio LT7