Una mujer exige que le devuelvan medio millón de dólares secuestrado en Corrientes. La empresa para la que trabaja explicó cómo se consiguieron las divisas y quiere que la justicia local destrabe los fondos. La compañía para la que trabaja la mujer que fue demorada con una importante suma en dólares en el aeropuerto de Corrientes emitió un comunicado en el que explica el origen del dinero. Exige a la justicia correntina la inmediata devolución de los fondos. Aclaran que no fueron u$s430.000 sino u$s565.000.

La Empresa López dedicada a la fabricación de bicicletas, en Resistencia, se expresó́ por el caso del secuestro de medio millón dólares a María Eugenia López, integrante del directorio, hecho que ocurrió́ el sábado pasado en el aeropuerto de Corrientes.

“Dicho día, la contadora María Eugenia López, vicepresidente y gerente general de nuestra empresa, concurrió́ al aeropuerto con una suma de dinero destinada a realizar una inversión en la ciudad de Bs As. Aclaramos que nadie le entregó dicha suma en ese lugar y que en ningún momento se negó́ la existencia del dinero. Simplemente cuando fue sometida a la inspección regular del scanner, ante la pregunta del operador, manifestó́ que portaba dicha suma, la cual fue incautada preventivamente hasta tanto se demostrara el origen legal de la tenencia”, expresaron.

Respecto al origen, dijeron: “Nos parece importante aclarar que el origen de los fondos proviene de la venta de un inmueble al Centro Empleados de Comercio de Resistencia, en u$s565.000, parte de los cuales la contadora llevaba consigo”.

“Por este motivo, nos presentaremos ante la justicia federal de la ciudad Corrientes a solicitar la restitución del dinero”, indicaron. La mujer llevaba la cuantiosa suma de dinero en bolsas de cartón y aseguró que iba a Buenos Aires a realizar una operación inmobiliaria. Fue liberada luego del procedimiento, pero el dinero fue incautado hasta que la justicia logre determinar su procedencia y demostrar que no hubo evasión fiscal.

