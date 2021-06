En el Proyecto “Side by Side”, un alumno de la Escuela Beltrán tocó algunas canciones de manera virtual con otros mil artistas de todo el mundo. Sebastián Cabrera es un estudiante de la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán” que logró tocar de forma virtual con la orquesta filarmónica de Suecia, mediante un proyecto global que impulsan en dicho país europeo. El correntino de 14 años fue uno de los representantes del país y el único que participó de la iniciativa con un acordeón.

“Side by Side” es un campamento de verano para jóvenes músicos que se desarrolla anualmente en la ciudad de Gotemburgo (Suecia). Debido a la pandemia, la organización decidió continuar con la propuesta de manera virtual y, de paso, invitar a los artistas de otros países.

Por intermedio de la Fundación Varkey, el estudiante de la Escuela Beltrán, Sebastián Cabrera, fue invitado a formar parte de la interpretación de dos canciones con la orquesta filarmónica de Suecia, mediante la virtualidad, junto con músicos de todas partes del mundo. El director del conjunto es Ron Davis Álvarez, un venezolano que vive hace tiempo en Estocolmo y es representante Varkey en esa nación.

Sebastián pudo compartir una experiencia única que comenzó el sábado y terminó el miércoles. “Fuimos cerca de mil chicos los que participamos, de Argentina había varios de Buenos Aires y yo era el único de Corrientes, con mi acordeón”, comentó el alumno.

El joven destacó que se dedica a este instrumento desde los cuatro años, y si bien remarcó que su género predilecto es el chamamé, confesó que esta experiencia “única y emocionante” con la orquesta lo llevó a interesarse por ser parte de una formación musical. “Me gustaría seguir tocando con alguna orquesta y ya me contactaron con un director de Buenos Aires”, manifestó.

Quienes estén interesados en ver y escuchar la performance de Sebastián en conjunto con sus pares de todo el mundo, pueden ingresar al canal de YouTube denominado “sidebysidegoteborg”, y buscar el video que fue nombrado como “Maroon 5 Memories Cover / Canon in D Mashup | Global Music Collaboration—Side by Side by El Sistema”.

El Litoral