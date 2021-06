Con montos individuales hasta de $500.000. Estafó a más de 40 familias del nordeste con la construcción de quinchos y piletas. Las ofertas se realizaron por internet durante la pandemia de coronavirus, cuando muchas personas decidieron invertir en mejoras de sus casas. El empresario tiene pedido de captura en Misiones y los engaños se extienden por varias ciudades del nordeste. Una docena de correntinos se organizaron para presentar denuncias contra un empresario que firmó contratos para la construcción de quinchos y piscinas a bajo costo, que luego no cumplió. Los montos de las estafas parten de los $200.000 y llegan hasta los $300.000. En el grupo estiman que en total las estafas alcanzan los $70 millones de pesos, a 44 familias de Corrientes, Chaco y Misiones, donde en abril se declaró al empresario en estado de rebeldía por no presentarse a exponer.

Ante una denuncia puntual, el Juzgado de Instrucción N°3 de la ciudad de San Vicente (Misiones), en abril de este año dictó la inmediata detención al imputado Héctor José Wagner, también por una estafa que alcanzó el monto de $336.000. Por el estrés de los engaños, muchas víctimas decidieron no continuar con las denuncias. “Tenía que venir a construir un quincho y una piscina. Su estrategia es poner precios baratos, ese es el enganche y pide por adelantado el 50% del valor de la obra”, explicó un veterinario misionero afectado en San Vicente, a un año del acuerdo incumplido. Si bien en Misiones quedó detenido, el imputado salió en libertad bajo fianza.

CORRIENTES

En la ciudad de Corrientes se realizaron al menos cuatro denuncias e intervino la Dirección de Delitos Complejos de la Policía. Las piletas a bajo costo fueron ofrecidas a través de internet durante la pandemia de coronavirus. “El año pasado casi nadie se fue de vacaciones y decidimos hacer inversiones para mejorar nuestras casas. Nos seguimos enterando que sigue estafando a otras personas de diferentes ciudades. De Ituzaingó se fue a Itá Ibaté”, advirtió una vecina del barrio Doctor Montaña de la ciudad de Corrientes.

