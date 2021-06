La polémica ivermectina ¿positiva en Corrientes? Luego que se supo que la ivermectina tendría un efecto antiviral contra el Covid19, según un estudio argentino publicado en la revista internacional E Clinical Medicine, los próximos días se conocerían los ensayos del Cardiológico de Corrientes. Hasta donde pudo averiguar Noticias Taragüí, los estudios locales serían positivos en dosis altas. El producto que se conoce más por su uso veterinario, fue descubierto por el premio nobel japonés Satoshi Omura. El papel potencial de la ivermectina se informó por primera vez en abril de 2020 cuando un grupo australiano publicó resultados in vitro. Por el momento no está aprobado por la ANMAT. Sin embargo, se convirtió en una de las opciones limitadas para el tratamiento de pacientes con coronavirus. En Corrientes, no solo se optó por su uso en el tratamiento contra el Covid19, sino que, además, el gobierno provincial impulsó su fabricación y administración entre los contagiados.